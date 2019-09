AUTORITE INDEPENDANTE DES ELECTIONS : L’ex-ministre de la justice Chorfi élu président

En ce sens, le coordinateur du panel, M. Karim Younes, a ouvert la séance et a énoncé l'ordre du jour dimanche 15 Septembre 2019 à 10 heures 30 minutes. Au cours de cette rencontre, le sujet a porté sur l'élection du président de l'autorité Indépendante des élections, de ses assistants et des membres du bureau sur un ensemble de 50 membres, plébiscités au niveau national, au préalable. M. Karim Younes a mis en avant que le scrutin allait se dérouler au bulletin secret, "dans une transparence totale et en direct devant le peuple", a-t-il souligné. L’esquisse de ce qui devrait composer l’autorité indépendante, chargée des élections présidentielles, a fini par prendre forme. Ainsi et selon ‘’Ennahar TV’’, des compétences nationales et des personnalités puisées dans le creuset de la société civile, ont rencontré dimanche dernier le panel pour le dialogue national que préside M. Karim Younes. La même source a cité que parmi les présents à la rencontre, il avait en outre, l’ancien ministre de la justice, M. Mohamed Chorfi, le professeur Mohamed Cherif Belmihoub, le militant Hafnaoui Ghoul et plusieurs universitaires. Par ailleurs, M.Bensalah a également signé un décret mettant fin aux fonctions de M. Fouad Makhlouf, le secrétaire général de la Haute Instance de Suivi et Surveillance des Elections (HISSE). Notons que M. Mohamed Chorfi a occupé le poste de ministre de la justice, garde des sceaux, à deux reprises en 2002 puis en 2012. Il a, par ailleurs, été conseiller enquêteur à la cour suprême. Il a également officié comme secrétaire général du ministère de la justice. Il a été aussi désigné comme premier président de l’autorité nationale indépendante des élections créée récemment. Ce dernier aura pour mission de chapeauter l’organisation des élections présidentielles prévues au mois de décembre prochain.