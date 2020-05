AUTORITE DE REGULATION DE L’AUDIOVISUEL (ARAV) : Trois responsables de chaines de télévision convoqués

L’Autorité de régulation de l’audiovisuel (ARAV) a convoqué les responsables des chaînes télévisées « El Djazairia One », « El Haddaf » et « Echourouk », pour fournir des explications sur les plaintes formulées par des citoyens au sujet de certains programmes diffusés dont le contenu est jugé « impropre aux us socioculturels et spirituels ». L’ARAV a indiqué dans un communiqué avoir convoqué les responsables des chaînes « El Djazairia One », « El Haddaf » et « Echourouk TV », suite à des plaintes parvenues à son siège signalant des atteintes aux us socioculturels et spirituels contenues dans des programmes diffusés par ces chaines. Selon la même source, « l’ARAV a demandé des explications au sujet de la plainte concernant d’abord la chaîne « El Djazairia One » à travers un épisode du feuilleton « Ahwel ennass » (Etats des gens) où le mot « Hadjala » (terme péjoratif dans le parler algérien renvoyant à une femme sans époux) a été utilisé pour désigner une des femmes du prophète (QSSSL), un terme immoral dans certaines régions du pays ». A ce propos, « le responsable de la chaîne a présenté des excuses et s’est engagé à convoquer le producteur et le scénariste, promettant de mettre en place une commission interne chargée du contrôle des programmes à diffuser. Une procédure que l’Arav souhait voir dans l’ensemble des chaînes télévisées et radiophoniques ».