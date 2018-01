AUTOMOBILE : Vers une nouvelle usine d’assemblage Renault

Renault Algérie production a annoncé l’inauguration avant la fin 2019 une nouvelle usine en plate-forme CKD (Complete Knock Down) qui produira 5.000 véhicules lors de la première étape de production avant de passer rapidement aux étapes supérieures, ajoute la même source qui précise que Renault Algérie production prévoit d’entamer l’exportation vers l’Afrique une fois l’objectif de production de 150.000 unités/an atteint. Renault Algérie production entamera la fabrication de ses véhicules en CKD avec un investissement de plusieurs dizaines de millions d’euros qui se traduira par la maîtrise du système de la peinture et de la tôlerie, précise El Moudjahid. Une étape qui permettra d’incorporer des pièces en amont, tôlerie et plastique, avec la SNVI. Le constructeur prévoit, à moyen terme, de se concentrer pour cette année 2018 sur l’augmentation de la cadence de production pour atteindre les 70.000 unités, la sortie d’usine et le lancement à la fin février d’un nouveau modèle, la Clio IV, ajoute la même source. Venu pour présenter les nouvelles phases d’investissements du Groupe Renault en Algérie, directeur général de la Région Afrique, Moyen-Orient et Inde (AMI), Fabrice Cambolive, a affirmé que les prix des véhicules seront revus à la baisse une fois que l’usine produira les volumes nécessaires. « L’augmentation des volumes est synonyme de baisse des prix », a-t-il expliqué. Il a également précisé qu’il était primordial d’atteindre une production de 150.000 véhicules par an, un volume qui permettra d’avoir des débouchés d’exportation vers les pays africains et le Moyen-Orient.