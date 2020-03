AUTOMOBILE : Le marché de la pièce de rechange s’enflamme à Mostaganem

En effet, après la dégradation du pouvoir d'achat et la flambée des prix des fruits et légumes et autres produits alimentaires, voila qu’une autre augmentation de prix vient compliquer d'avantage la vie des citoyens, qui se sont posés beaucoup de questions, avec la crainte que cette cherté influe de nouveau sur les prix de transport. Selon un commerçant, cette inflation est due au déséquilibre du marché, à l’offre et la demande. Un autre problème est signalé, celui de la pièce de rechange contrefaite sur le marché local et national. Quelques chauffeurs de taxi que nous avons rencontrés nous ont révélé qu’ils préféraient acheter des pièces usées sur le marché de l’occasion : « Acheter une pièce de rechange usagée est plus fiable et plus sûr d’acquérir une pièce neuve contrefaite qui ne dure que deux mois sans aucune garantie de sécurité », nous a-t-on confié. Selon les spécialistes, cette contrefaçon touche malheureusement l’ensemble des pièces du véhicule, à savoir freins, feux, roues, essuie-glaces, etc. Divers types de pièces ne sont pas soumises au contrôle préalable du constructeur automobile et ne portent ni marque ni source de provenance, ni garantie. Le danger est réel pour le client qui achète des produits contrefaits, et beaucoup d’importateurs malhonnêtes préfèrent ignorer la réalité pour justifier leur acte en parlant seulement de pièces copiées. L’économie de la pièce de rechange parallèle s’est réellement développée à une grande vitesse, et beaucoup de concessionnaires pensent qu’il faut vraiment lutter contre les revendeurs véreux de la pièce détachée par le renforcement des services des douanes avec des moyens modernes permettant la détection des produits contrefaits et le contrôle de l’Etat dans le marché national et assainir la vente en général, notamment avec la mise en œuvre du nouveau cahier des charges .