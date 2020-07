AUGMENTATION INQUIETANTE DES CAS COVID19 A ORAN : Le directeur de la santé tire la sonnette d'alarme

La wilaya d’Oran a enregistré, jeudi, un record national après Sétif jamais atteint de 71 nouveaux cas positifs en 24 heures. Pour ce qui est du nombre global à Oran, il s’approche à grand pas de celui de Sétif avec 1542 cas. Selon la déclaration du directeur de la DSP, le nombre de nouveaux cas a augmenté ». « Je ne veux pas être alarmiste, mais je tiens à vous informer que durant les trois dernières semaines nous avons enregistré plus de 800 cas positifs de Covid-19 » a- t-il annoncé sur les ondes de la radio locale. Il a indiqué que sur les 26 communes de la wilaya 24 communes ont enregistré des cas en précisant que 70% des cas déclarés dans la wilaya ont été recensés dans les communes d’Oran et de Bir El Djir. Le non-respect des mesures préventives, notamment la distanciation sociale, le port de bavettes, l’hygiène des mains et le respect du confinement sont les facteurs de propagation de cette pandémie.