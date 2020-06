AUGMENTATION DU PRIX DU GASOIL : Les marins-pêcheurs d'Oran en colère

Les marins- pêcheurs de la wilaya d'Oran, dont le nombre est important ont dénoncé la nouvelle augmentation du prix du gas-oil, soit 5 DA par litre. Nos interlocuteurs, qui se sont rassemblés au niveau du port d'Oran ont longuement discuté sur ce sujet et ont demandé à leur représentant, de trouver une solution à ce problème, dont les conséquences vont se traduire par une augmentation des prix du poisson, déjà inabordable pour les ménages à faible revenu .Selon les informations recueillies auprès des marins pêcheurs qui nous ont informé qu'un membre de la Chambre de la pêche et de l'aquaculture, leur a déclaré que toutes les DPRH des wilayas côtières se sont réunies avant hier pour discuter de cette augmentation et demander aux plus hautes autorités du pays de surseoir à cette augmentation du prix du gas-oil. Il a été décidé aussi par la corporation des pêcheurs, selon notre interlocuteur d'un débrayage à partir de la fin du mois de juin ; à travers tous les ports de pêche du pays au cas où cette augmentation serait maintenue. Par ailleurs, la solution préconisée pour parer à cette augmentation, avec le recours au Fonds de Solidarité avec les marins pécheurs et armateurs sont contre et préfèrent que ce Fonds soit, comme d'habitude utilisé dans les opérations d'entretien des embarcations.