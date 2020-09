AUGMENTATION DES TARIFS DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ : Le ministre de l’Energie Attar rassure

Le ministre de l’Energie Abdelmadjid Attar a indiqué, à Skikda, que l’augmentation des tarifs de l’électricité et du gaz « ne concerne pas les clients ordinaires (ménages ndlr) ». Les clients ordinaires ne sont pas concernés par la stratégie de hausse des prix de l’électricité et du gaz » a fait savoir le ministre, lors de la présentation d’un exposé sur le secteur de l’énergie et les activités pétrochimiques dans la wilaya de Skikda, tenue à la salle des conférences du complexe de liquéfaction de gaz naturel réfutant tout ce qui a été rapporté par certains journaux et réseaux sociaux, à ce sujet. Abdelmadjid Attar a précisé que « la hausse des prix concernera certains secteurs, tels que ceux à usage industriel et les grands secteurs du tourisme et d’autres ». Évoquant la couverture en gaz naturel dans la wilaya de Skikda, estimée à 38%, le membre du gouvernement a considéré que ce pourcentage reste « très faible » par rapport au taux national qui atteint 68%. De son côté, le président et directeur général (PDG) du Groupe Sonelgaz, Chaher Boulakhras, a expliqué que “le taux de raccordement au réseau du gaz naturel dans la wilaya de Skikda a atteint 55% relevant que la non réalisation des branchements à l’intérieur des maisons s’est répercutée sur le taux de couverture en cette énergie”.