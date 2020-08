AUGMENTATION DES PRIX DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ : Le ministre de l’Énergie s’exprime

Le ministre de l’Énergie Abdelmadjid Atar est revenu ce lundi sur plusieurs points en lien avec la consommation et les augmentations supposées de l’électricité. Intervenant sur les ondes de la chaine une de la Radio nationale, le ministre a fait savoir que la consommation de l’électricité a baissé en comparaison aux dernières années, d’autant plus que le volume de production a atteint les 17 mille mégawatts. Ce qui est, selon lui, suffisant pour couvrir la demande en été, qui a atteint son pic pendant ce mois d’août. Concernant les prix de l’électricité, Attar a nié l’existence d’un projet de révision ou d’augmentation des prix de consommation pour les ménages. En revanche, un projet de révision des prix pour certains gros consommateurs de l’électricité et du gaz, est en cours de préparation. Lors de son passage, dimanche, à l’émission LSA du Soir d’Algérie, le premier responsable du secteur de l’énergie a indiqué que les consommateurs ciblés par cette augmentation sont les hôtels cinq étoiles ou encore des complexes touristiques. Le ministre relève qu’il n’est pas concevable qu’un client d’un hôtel huppé paye les mêmes tarifs qu’un citoyen lambda. Mis à part les ménages, les tarifs de l’électricité pourront éventuellement être multipliés par deux, voire par trois, « tout dépendra de ce qui sera décidé », a-t-il souligné.