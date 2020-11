AUGMENTATION DES CAS DE COVID 19 A MOSTAGANEM : Réunion d’urgence présidée par le wali

Face à l’augmentation des cas d'infection du Coronavirus, dans la wilaya de Mostaganem et plusieurs autres wilayas du pays, des mesures préventives ont été prises pour protéger le citoyen contre la pandémie, surtout en cette saison hivernale où des cas de grippe saisonnière sont enregistrés. Au cours de la rencontre, le directeur de la santé par intérim a présenté la situation épidémiologique de la wilaya, où une augmentation du nombre de cas d'infections a été enregistrée dans les hôpitaux de la wilaya à savoir : Che Guevara, Sidi Ali et Ain Tedelès, où des malades infectés sont soumis à un traitement, dont 7 cas ont été transférés au service de la réanimation et 12 cas suspects attendent le résultat des analyses médicales. Devant cet état de fait le wali a pris plusieurs mesures nécessaires et urgentes, pour réduire la propagation de l'épidémie afin de préserver la sécurité des citoyens et la cellule de crise sera convoquée pour redémarrer son travail et présenter quotidiennement un bulletin de santé. En effet, il a été décidé des opérations de stérilisation de tous les établissements hospitaliers ainsi que les lieux publics des communes en particulier, ceux qui accueillent quotidiennement les citoyens et la création d'un comité de wilaya pour contrôler le respect du protocole sanitaire dans les établissements scolaires. Sur ce chapitre, M. le wali a déclaré qu'il prendrait des mesures sévères si le personnel scolaire ne veille pas à appliquer strictement le protocole de santé pour préserver la santé des élèves et des étudiants. Le wali a insisté sur le contrôle de l'application du protocole sanitaire dans les boutiques et marchés publics. Ce dernier a ajouté que la situation serait contrôlée et si les infections augmentaient, nous devrions prendre des mesures de fermeture. Il a été également convenu d'établir des plans stratégiques pour faire face à toutes les urgences au cas où l’infection se multiplie, et ce en fournissant des prestations médicales pour la prise en charge des patients et préparer le personnel médical. Le wali a invité les responsables et citoyens à unir leurs efforts pour prévenir contre la propagation de l'épidémie, afin de contrôler la situation, car il ne fait aucun doute que la sensibilisation des citoyens contribuera effectivement à réduire la propagation de l'épidémie de Corona M. Boulahya a insisté également sur la mise en place d'un programme médiatique de sensibilisation avec la participation de tous les médias audiovisuels et visuels pour sensibiliser les citoyens sur la gravité de la situation et se en respectant strictement les mesures préventives pour réduire la propagation du virus Corona, vu que c’est le seul moyen et le meilleur de faire face à l’épidémie. Pour préserver la sécurité de tous, M. le wali a demandé aux habitants de la wilaya de Mostaganem d’être prudents et respecter toutes les mesures barrières (port de masque, distanciation….), pour réduire la propagation de l'épidémie et surtout il faut éviter les encombrements dans les moyens de transport, les boutiques et les marchés,