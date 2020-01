AUGMENTATION DE LA BOURSE DES ETUDIANTS : Le ministère de l’enseignement supérieur dément

Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a réagi dans l’après-midi de jeudi 16 janvier, à une information selon laquelle le montant de la bourse des étudiants en Algérie connaîtrait une augmentation. Un communiqué rendu public par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a informé que « ce qui a été colporté sur les réseaux sociaux et attribué au Pr Chemseddine Chitour, portant sur l’augmentation du montant de la bourse, n’a aucun fondement et dément catégoriquement ces rumeurs. Le montant des bourses n’a connu aucun changement ». Depuis la matinée de ce jeudi, un faux document annonçant une augmentation significative du montant de la bourse accordée aux étudiants en Algérie a enflammé les réseaux sociaux. Il faut souligner que tout étudiant inscrit en Algérie dans une filière de l'enseignement supérieur bénéficie d'une bourse d'études durant tout son cursus fixée à 4 050 dinars, 3 600 dinars ou 2 700 dinars, selon le revenu annuel global des parents. L'Office des œuvres universitaires (ONOU) est chargé de fournir cette bourse tous les trimestres à l'étudiant.