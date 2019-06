AUDITIONNE POUR L’AFFAIRE DES CONSERVATEURS FONCIERS : Kamel Chikhi aujourd’hui au tribunal

Kamel Chikhi, alias « EL Bouchi », est actuellement auditionné par le juge d’instruction près le tribunal de Sidi M’hamed, à Alger, dans le cadre de l’affaire des conservateurs fonciers. Principal accusé dans l’affaire de saisie de 701 kilogrammes de cocaïne à Oran. , Kamel Chikhi a été arrêté le 30 mai 2018. Depuis, il est en détention provisoire. Ce mardi, l’homme d’affaires a été entendu au sujet des conservateurs fonciers. Lors de son audition, El Bouchi sera confronté au chauffeur de Abdelghani Hamel, ex directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), Il sera de retour au tribunal ce mercredi pour l’audience de son procès. Plus concrètement, l’affaire concerne les documents, les livrets fonciers et les actes de propriété de l’entreprise d’El Bouchi. Plusieurs autres suspects sont également en détention provisoire. Dimanche dernier, c’est Abdelghani Hamel qui a été entendu comme témoin par le juge d’instruction près le tribunal de Sidi M’hamed dans le cadre de cette affaire.