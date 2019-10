AUDITIONNE AU TRIBUNAL DE SIDI M'HAMED : Baha Eddine Tliba placé en détention provisoire

Le député du Front de libération nationale (FLN) de la wilaya d’Annaba, Baha Eddine Tliba, a comparu ce jeudi devant le juge d’instruction du tribunal de de Sidi M’hamed, ont rapporté des sources concordantes. Porté disparu depuis le jour où il a été déchu de son immunité parlementaire, le désormais ex-député FLN de Annaba Baha Eddine Tliba a été arrêté, ce mercredi 16 octobre, en Tunisie avant d’être rapatrié en Algérie, a-t-on appris de sources bien informées. Suspecté de « financement occulte » de la campagne de l’ex-président Abdelaziz Bouteflika et des listes du FLN lors des campagnes pour les élections législatives et locales de 2017, Baha Eddine Tliba se trouvait mercredi dans un commissariat dans la wilaya de Oued Souf, où il fut interrogé, ajoutent les mêmes sources. Rappelons que les services de sécurité ont lancé une chasse à l’homme suite à sa disparition. Ses différentes résidences ont toutes été perquisitionnées par les éléments de la Gendarmerie nationale. Son entourage direct a été auditionné par les services de sécurité. Les services de police et de gendarmerie ont multiplié les points de contrôle à travers la ville de Annaba et ses alentours depuis sa fuite.