AUDIO-VISUEL : Kaouane plaide pour un regroupement régional

Le ministre de la Communication, Djamel Kaouane, a plaidé à Alger, pour un regroupement des professionnels de l'audio-visuel dans le monde arabe pour être au diapason de la révolution numérique et pour davantage de rapprochement en vue de faire face aux programmes subversifs qui menacent leurs sociétés. Intervenant à l'ouverture des travaux de la réunion périodique annuelle commune entre les coordinateurs radios et télévisions, les ingénieurs en télécommunications et les techniciens des stations terrestres des télévisions et radios arabes, M. Kaouane a mis en avant l'impératif pour les professionnels de l'audio-visuel de s'investir dans un regroupement qui leur permet de s'adapter à la révolution numérique et à la fulgurante évolution technologique en matière de moyens d'information et de communication ainsi que dans les concepts et la relation du consommateur aux sources d'information.