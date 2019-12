AU PROFIT DES STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE A TISSEMSILT : La CNAS propose la nouvelle prestation électronique appelée EL HANNA

Dans le cadre du plan stratégique adopté par la Caisse nationale des assurances sociales (CNAS) de Tissemsilt qui vise l’amélioration des services offerts aux usagers à travers plusieurs actions de proximité et autres, dont l’allègement des procédures administratives et la modernisation de l’administration, la direction de la CNAS avec toutes ses agence de la wilaya Tissemsilt a organisé une campagne de sensibilisation et d’information. Cette dernière est répartie en deux journées, à savoir : les 17 et 18 du mois en cours, en direction des stagiaires de la formation professionnelle à l’effet de les informer sur leurs droits et devoirs en matière de la sécurité sociale, tout en montrant et expliquant aux élèves des établissements de formation professionnelle et aux apprentis percevant une rémunération inférieure au salaire national minimum garanti que la loi leur avait octroyé en matière de droit AT/MP. Dans le même sens de sensibilisation et d’information, la même direction de la CNAS avait organisé en cette fin de semaine une autre activité en direction des assurés sociaux sur l’usage du nouvel espace électronique appelé EL HANNA qui désormais permet aux assurés usagers via le portail électronique www.cnas.dz d’accéder à toutes les informations leur permettant de consulter les données personnelles tels, le détail de remboursement, les tarifs de médicament etc, une autre prestation qui s’ajoute aux précédentes visant la modernisation des structures et la proximité du service.….