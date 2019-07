AU PROFIT DES NOUVEAUX BACHELIERS : Les portes ouvertes sur l’université

Des mesures organiques, ont été prises pour accueillir, dès la proclamation des résultats du bac, les nouveaux bacheliers. Dans ce cadre, l'Université d’ ‘’Abdelhamid Ibn Badis’’ de Mostaganem organise des portes ouvertes sur l'Université, du 15 au 23 juillet 2019 pour informer et expliquer la circulaire relative à la préinscription et l'orientation des titulaires du Bac 2019, les cursus de formations supérieures, les diplômes les sanctionnant, ainsi que leurs débouchés, les conditions pour bénéficier des œuvres universitaires (hébergement, bourse et transport,...) et l'organisation et le fonctionnement de l’université de Mostaganem, a-t-on appris. Les préinscriptions et inscriptions définitives des nouveaux bacheliers, au titre de l'année universitaire 2019-2020, débuteront le 20 juillet. En effet, ce calendrier, est décliné en 4 phases. La première phase, qui se déroulera du 20 juillet au 3 août, portera sur l'exploitation des résultats du baccalauréat et la détermination des moyennes nationales minimales pour participer au classement dans certaines filières ( du20 au 22 juillet), les préinscriptions (22 au 24 juillet), la confirmation des préinscriptions (25 au 26 juillet), le traitement des vœux (27 juillet au 3 août) et la proclamation des résultats des affectations (3 août au soir). La deuxième phase, qui s'étale du 4 au 17 août, portera sur la confirmation ou la réorientation ou les tests et entretiens pour les filières concernées (4 au 8 août), l'ouverture du portail "hébergement" (8 au 17 août), le 2ème traitement des cas d'échecs aux tests/entretiens et des demandes de réorientations (14 au 17 août au matin) et la proclamation des résultats des affectations (17 août). La troisième phase, qui s'étendra du 2 au 8 septembre, concernera les inscriptions définitives et les dossiers œuvres universitaires, alors que la 4ème phase, qui se tiendra du 2 au 12 septembre, portera sur le traitement des cas particuliers par les EES (PROGRES) et la réouverture du portail hébergement, bourse et transport. La date limite du 12 septembre clôture définitivement, les inscriptions au titre de l'année universitaire 2019-2020.