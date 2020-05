AU NIVEAU DES HOTELS : Le wali de Mostaganem s'enquiert sur la prise en charge du staff médical

Le staff médical et paramédical qui veille à contrecarrer la pandémie du Coronavirus (Covid 19) a reçu en fin de semaine une visite du wali Abdesamie Saidoun, accompagné du président de l'assemblée populaire de wilaya, du secrétaire général de wilaya, et du directeur de la santé et de la population de Mostaganem. Compte tenu, des efforts consentis pour les soins et la sécurité des patients, le wali a exprimé, ses remerciements et sa gratitude pour le sacrifice total de l’équipe médical et de tous les travailleurs et du personnel hospitalier au niveau de la wilaya. Il a également exprimé ses sincères remerciements au propriétaire de l’hôtel Es-Safir et à son personnel et à son équipe pour le soutien au coté du staff médical. Il a en outre, exprimé sa gratitude et ses remerciements à l’association, Kafil El Yatim, prise en charge de l’orphelin, pour son bénévolat et son soutien au Ftor du team médical et paramédical, résidant à l’hôtel HIPROC.