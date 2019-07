AU NIVEAU D'UNE ZONE NON AUTORISEE A LA BAIGNADE : Encore une énième noyade enregistrée à Mostaganem

Malgré les différentes campagnes de sensibilisation effectuées par les services de la protection civile avant et après la période de la saison estivale s’articulant autour des dangers de la baignade dans des régions interdites pour la baignade et en comparaison du lourd bilan dans les rangs des personnes décédées par noyade depuis le lancement de la saison estivale, s’ajoute à cela un autre drame qui vient de se dérouler dans la journée d'avant hier , emportant la vie d’une nouvelle victime au niveau d’une zone , non autorisée pour la baignade , au niveau d'une zone rocheuse , située dans la plage de "Sedaoua",commune de Sidi Lakhdar, située (à 50 kilomètres à l’est de Mostaganem).En effet , il s'agit d'un enfant , âgé de 13 ans, résident au niveau de la même commune, dont le corps frêle a été repêché sans vie et transporté par la suite vers le service de la morgue , relevant de l'hôpital de Sidi Ali. Les services de la protection civile lancent encore de nouveaux appels notamment aux estivants arrivant des wilayas limitrophes des régions intérieures du pays d’éviter de fréquenter les plages non surveillées. Dans le cadre de la prévention contre les noyades en mer, la Protection civile souligne qu'il faut toujours fréquenter les plages qui sont autorisées à la baignade, là où il y a les agents de la Protection civile et les services de sécurité. Les estivants doivent connaître également les heures de surveillance, qui commencent généralement à partir de 8 heures du matin et se terminent à 20 heures ». L'accent est également mis sur le respect des couleurs des drapeaux qui signifient et désignent l'autorisation de la baignade interdite avec le drapeau rouge, dangereuse avec le drapeau orange et autorisée avec le drapeau vert, insiste-t-on.