ATTRIBUTIONS DU SG DU MDN : Le président Tebboune revoit le décret

Le chef de l’Etat Abdelmadjid Tebboune a « modifié et complété » certaines dispositions du décret présidentiel fixant les missions et attributions du secrétaire général du ministère de la défense nationale. Ainsi le décret présidentiel n° 20-95 du 14 Chaâbane 1441 correspondant au 8 avril 2020 fixant les missions et attributions du secrétaire général du ministère de la défense nationale, vient d’être modifié et complété par le décret présidentiel n° 20-101 du 28 Chaâbane 1441 correspondant au 22 avril 2020. En effet, l’article 04 du décret du 8 avril stipulait : «dans la limite de ses attributions et sous l’autorité du ministre de la Défense nationale, le secrétaire général du ministère de la Défense nationale est habilité à signer, au nom du ministre de la Défense nationale, tous actes et décisions y compris les arrêtés ». Il a été revu comme suit : « dans la limite de ses attributions et avec l’accord préalable du ministre de la défense nationale, le secrétaire général du ministère de la défense nationale est habilité à signer, au nom du ministre de la défense nationale, tous actes et décisions y compris les arrêtés, en coordination avec le chef d’état-major de l’Armée nationale populaire ».