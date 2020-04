ATTRIBUTION D’UNE PRIME DE RISQUE AUX AGENTS : La direction générale de protection civile dément la rumeur

La direction générale de protection civile a démenti, ce lundi via un communiqué, l’information relayée sur les réseaux sociaux portant sur l’attribution d’une prime de risque à ses agents. En effet, le document portant les mentions et le cachet de du ministre de l’intérieur Kamel Beldjoud, relayé sur les réseaux sociaux, prétendant l’attribution d’une prime de risque aux agents, est un faux document, a indiqué la PC dans le communiqué. « Ce document vise à créer de la discorde parmi les fonctionnaires du secteur », et « les auteurs seront poursuivis en justice selon ce que stipule la loi », selon le communiqué. Par ailleurs, « la prime qu’a décidé le président de la république pour les agents de la PC engagés effectivement dans la lutte contre l’épidémie du Covid-19, ne se conforme en aucun cas avec ce que rapporte ce document », précise la PC. « Nos agents serons informés officiellement via la direction générale de la protection civile », conclut le communiqué.