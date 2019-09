ATTRIBUTION D’UNE PARCELLE DE TERRAIN A UN EX-GENERAL : Des résidents de Bethioua exigent une enquête

Ces citoyens réclament ni plus ni moins que les autorités compétentes ouvrent sans tarder une enquête sur cette procédure d’attribution du terrain public en question qui, selon eux, est en infraction avec le code communal et à la loi en vigueur. L’attribution du terrain bâti a été faite par l'ancienne APC de Béthioua, moins d’une semaine après la proclamation des résultats du dernier scrutin des élections locales, c’est-à-dire au mois de novembre 2017, ce qui, à leurs dires, constitue une «anguille sous roche». En effet, le permis de construire relatif à cette parcelle de terrain a été délivré le 27 novembre 2017, sous le numéro 5119, par l'ex-maire M. Chérif Amar, bien que les résultats des élections locales ne fussent pas encore été validés. D’ailleurs, indiquent les citoyens de Béthioua, cette ancienne parcelle de terrain est située dans un site archéologique à proximité de vestiges romains de «Portus Magnus», et comporte même un ancien pont basculant datant de la période coloniale. De plus, ces citoyens signalent que, sur décision de l’ancienne directrice de la culture de la wilaya d’Oran, il a été retenu que cette ancienne cave vinicole, abritant des objets et vestiges historiques, devait être protégée. Des démarches allaient être justement entamées pour assurer la protection de ce site, et ce, dans le cadre de l’opération de classement de l’ancien site de Portus Magnus.