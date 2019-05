ATTESTATION DE PAUVRETE : Le ministère de l'intérieur réagit

Le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire a affirmé, ce mercredi, que les services de l'état civil ne disposent, ni délivrent aucun document portant mention "attestation de pauvreté", qualifiant cette information de "non fondée". "Suite à la diffusion d'une information non fondée sur les réseaux sociaux faisant état de la délivrance par la commune de Bejaia d'un document portant le nom +attestation de pauvreté+ à l'endroit des bénéficiaires des allocations financières, octroyées dans le cadre de l'opération de solidarité, à l'occasion du mois de Ramadhan, le ministère dément d'une manière ferme cette information diffusée sur les réseaux sociaux, qui demeure largement erronée", a-t-on précisé. Le ministère de l'Intérieur a souligné, dans ce sens, que "les services de l'état civil au niveau de toutes les communes du pays ne disposent, ni délivrent un tel document".