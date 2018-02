ATTENTAT DU PALAIS DU GOUVERNEMENT EN 2007: Report du nouveau procès des inculpés

Le tribunal criminel près la Cour d'Alger a reporté à la prochaine session criminelle le nouveau procès des inculpés dans l'affaire de l'attentat qui avait ciblé, le 11 avril 2007 , le Palais du gouvernement, et ce après avoir constaté qu'un des juges a fait partie de la composante du tribunal ayant prononcé en 2012 un jugement pénal à l'encontre des prévenus, a-t-on appris de la Cour d'Alger. La Cour suprême avait déclaré recevable le pourvoi en cassation interjeté par les accusés et le parquet contre le jugement rendu en 2012 par le tribunal criminel d'Alger à l'encontre des accusés et avait annulé le verdict et renvoyé les parties devant la même juridiction pour y être jugés avec "une nouvelle composante". Lundi et après achèvement de toutes les procédures pénales à savoir la lecture de l'arrêt de renvoi, l'audition des accusés et des réquisitions du parquet, les plaidoiries des avocats et l'entrée en délibération, le Tribunal criminel a décidé, à 20h00, de reporter le procès après avoir constaté qu'un des juges composant le tribunal criminel chargé de réexaminer l'affaire faisait déjà partie de la composante du tribunal ayant prononcé le verdict en 2012, ce qui est formellement interdit par la loi.