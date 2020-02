ATTEINTE AUX SYMBOLES DE LA REVOLUTION : Appel à l'application des lois de la République

L'Organisation nationale des moudjahidine (ONM) a appelé, lundi, les parties concernées à prendre toutes les mesures permettant une application "stricte et rigoureuse" des lois de la République "en cas d'atteinte aux symboles de la Révolution algérienne". Un appel qui intervient après que "l'ancien directeur de la culture de la wilaya de M'sila a mis en doute le patriotisme d'un des symboles de la Révolution algérienne, allant jusqu'à l'accuser de traîtrise", précise l'ONM dans un communiqué, estimant que "le laxisme dans l'application de la loi et l'absence de mesures répressives idoines à l'encontre de quiconque s'avise de porter atteinte à ceux qui, seuls, ont le mérite d'avoir permis à notre pays de recouvrer sa souveraineté nationale, ont encouragé les dérapages d'individus qui ont de l'animosité à l'endroit des symboles nationaux". Pour l'ONM, "Il faut mettre à nu les véritables desseins de ces ennemis et appliquer la loi avec rigueur à leur encontre, surtout dans la conjoncture actuelle où nous assistons sidérés à la mise en doute de la sincérité et de la loyauté de ces hommes qui se sont sacrifiés et ont payé un lourd tribut pour libérer leur patrie du joug du colonialisme français".