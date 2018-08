ATTEINTE AUX FORCES DE SECURITE : La DGSN met en garde contre les ‘’fake news ‘’

La DGSN a appelé jeudi les citoyens à faire preuve de « vigilance » et à se méfier des ‘’fake news’’ diffusées sur les réseaux sociaux, à propos de la vie professionnelle et familiale de personnes appartenant à cette institution. « La DGSN appelle les utilisateurs des réseaux sociaux à réagir avec vigilance et conscience face aux fausses informations diffusées sur Facebook au sujet de la vie professionnelle et familiale de personnes appartenant à l’institution », lit-on dans un communiqué laconique diffusé sur son site officiel La DGSN, ajoute la même source, « se réserve le droit d’engager des poursuites en justice contre les personnes qui diffusent ces fausses informations ». Le communiqué de la DGSN ne donne pas de détails précis sur le contenu de ces ‘’fake news’’, mais il est aisé de deviner qu’il s’agit de ces rumeurs à la fois abracadabrantes et fantaisistes qui ont proliféré ces derniers jours sur les réseaux sociaux, faisant état d'"arrestations" d'"interdictions de sorties du territoire" d’anciens cadres de la DGSN dont il est a été mis fin aux fonctions.