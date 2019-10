ATTEINTE AU DOMAINE FORESTIER A ORAN : Plus de 170 constructions démolies et 200 arbres coupés

Une large campagne a été lancée dernièrement à Oran pour lutter contre les constructions illicites édifiées sur des espaces boisés dans le cadre d’une initiative menée en collaboration avec la Conservation des forêts et la daïra d’Oran, a-t-on appris de la Conservation. Dans ce cadre, une opération au niveau de la forêt des Planteurs relevant du secteur urbain de Sidi El-Houari a vu la démolition de huit constructions illicites. D’autres constructions anarchiques ont été démolies au niveau de la forêt de Koka relevant de la délégation urbaine de Bouamama dans la commune d’Oran, en présence du chef de daïra d'Oran, du conservateur des forêts et avec l’accompagnement sécuritaire de la Gendarmerie et de la Sûreté nationales. La démolition a nécessité l’utilisation de bulldozers et la mobilisation des travailleurs de la commune pour raser 7 constructions en cours et 23 fondations à la forêt de Koka et 3 autres constructions et 19 fondations au lieu-dit “Rocher”. La Conservation des forêts de la wilaya d’Oran a indiqué que cette campagne se poursuivra dans d'autres espaces boisés du domaine public en application des instructions du wali pour mettre un terme à la prolifération de bidonvilles. Il a été procédé, depuis le début de l’année en cours au niveau du secteur urbain de Bouamama, à la démolition de 170 constructions illicites achevées et autres en cours, et la suspension de toute construction sur du foncier agricole et à la forêt de Koka. À noter que 200 arbres ont été coupés dernièrement dans cette forêt et la Conservation a été sommée par le wali de renforcer les patrouilles de contrôle pour lutter contre ce phénomène. Les services de la wilaya d’Oran ont procédé, à une opération «de grande ampleur», pour éliminer ce phénomène, surtout au niveau des localités de St Pierre, et de Boutlélis . Selon nos sources, quelque 400 constructions ont été démolies en 2018, et plus d'une cinquantaine d'autres ces derniers mois. Nos interlocuteurs indiquent que les services de daïra sillonnent l'ensemble des communes et des localités pour parer à toute tentative de constructions illicites. Des instructions ont été données par la wilaya d'Oran pour lancer les opérations de démolition sur le champ. Ces dernières années, des centaines d'hectares de terres agricoles et de foncier forestier ont été détournées de leur vocation agricole à Oran. Face à ce phénomène dangereux qui commence à se généraliser, les riverains se sont tous mobilisés pour interpeller les pouvoirs publics suite au béton qui ronge leurs régions rurales. La campagne s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le détournement des terres agricoles.