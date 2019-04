ATTAQUE A L'ARME BLANCHE CONTRE SON SIEGE : Le FFS accuse Ali Laskri d'être le commanditaire

La crise du Front des Forces Socialistes (FFS) a connu ce jeudi soir un développement inédit et grave par son basculement vers la violence. Dans un communiqué signé par les deux membres de l’Instance Présidentielle Madame Hayet Taiati et Chioukh Sofiane rendu public vendredi, le FFS écrit que "ce jour du 18 avril 2019 a 19 H 30, un groupe de baltaguias en possession d’armes blanches, bombes lacrymogènes, sabres, manches à pioches …, se sont introduit à l’intérieur du siège national du parti, en sommant, sous la menace d’agression, les militants présents de quitter les lieux. Les baltaguias dans leur majorité, portaient des cagoules et leurs identités n’étaient pas reconnues, à l’exception de Moussi Lounes, militant de la section de DBK". "Le groupe criminel conduit par Moussi Lounes a tenté une agression physique sur la personne du membre de l’instance présidentielle, madame Taiati Hayet devant les cadres du parti qui ont pris sa défense. Devant le caractère barbare de ses individus et afin de préserver des vies humaines, les militants ont été contraints de quitter le siège après que ses baltaguias ont usé du gaz lacrymogène et d’armes blanches", poursuit la même source. Le FFS "considère que cet acte criminel est commandité par Ali Laskri révoqué par le conseil national du 13 avril 2019 et lui porte toute la responsabilité" et "dénonce ces agressions et agissements barbares contraires aux principes et à l’éthique politique du parti". Le FFS se réserve le droit de prendre les mesures juridiques appropriées à l’encontre des responsables de ces actes.