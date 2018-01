ASSOCIATIONS « JUMELAGE TOULOUSE – MOSTAGANEM » : Un pont pour la fraternité à Mostaganem

Messieurs Rabie Khattab Senouci Mahmoudi Mahmoud (Président de l’Association Sportive ‘’La Fleur’’) et Mohamed Bounnouri (ancien élu à l’APC de Mostaganem et membre actif de la société civile) se sont imposés comme les principaux initiateurs de ce projet de jumelage d’associations entre Toulouse et Mostaganem. Derrière le rideau, c’est l’infatigable homme de culture et fervent écologiste de terrain, M Ahmed Benmeghrouzi En ce sens, ils se sont inscrits dans une démarche qui se veut logique et pleine de bon sens car, Mostaganem n’est pas seulement la capitale du Théâtre amateur, de la Musique Chaâbi et andalouse, c’est aussi celle qui a réuni les grands de ce monde, sous la bannière de la Zaouïa Alaouia pour le prix de l’Emir Abdelkader. Mostaganem est devenue incontournable dans les compétitions internationales de Tennis et d’équitation. Mostaganem, ne l’oublions pas est également la ville qui abrite ‘’El Djenatou Al Arif ‘’, la fondation sous la houlette du cheikh Bentounes, qui a fait décréter par les nations Unies, la journée Mondiale du ‘’vivre ensemble’’. Mostaganem s’apprête aussi à accueillir un congrès international des Mathématiques. Mais, nous n’omettons pas aussi de noter que l’Association internationale du « Soufisme » a élu domicile, pour son bureau, ici à Mostaganem, Mostaganem a aussi une solide réputation dans le Monde de la Boxe dont les frères Abed Mohamed et Berrabah sont des icônes encore vivantes pour ne parler que de ceux-ci, sans oublier, Bennourine Mohamed et les autres… Même l’art martial du Judo, entre-autres, occupe une place de choix, sous la houlette de la famille « Bendenia ».En Eté 2016, Mostaganem avait reçu la visite de M. Amar Mehdi, quadruple champion d’Europe de boxe. Dans le même sillage et porteurs d’un projet d’avenir, ils sont là ,depuis le 23 Janvier 2018, ces « Toulousains de Mostaganem », que sont : Afif Djelti le jeune boxeur , deux fois champion du monde de boxe anglaise, quatre fois champion d’Europe, huit fois champion de France, et teneur du premier prix du chevalier d’ordre de mérite remis par le Président de la République Française, Djemai Senouci, champion du monde d’Europe et spécialiste des arts martiaux mixtes (MMA), ainsi que Karim Benaama, champion de France et d’Europe .Mais, au passage, rendons hommage à ce gaillard qui est mentor, père spirituel, conseiller et manager de ces jeunes élites du monde pugiliste, et nous citerons M. Larbi Senouci qui a la charge d’être le « Président de l’Association Jumelage Toulouse-Mostaganem ». Toutes les conditions sont réunies et ne reste qu’à remplir les formalités d'usage .Peut-être que Mostaganem organiserait, un tournoi international de boxe : c’est à réfléchir et ce serait un bel hommage à rendre à tous les champions Mostaganémois. Le tourisme sportif pourrait être aussi une valeur ajoutée valorisante pour le développement local car, nous avons les structures, les champions, et les hommes, reste la volonté de relever le défi.