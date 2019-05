ASSOCIATIONS CARITATIVES A PIED D'ŒUVRE A ORAN : Plus de 60 restaurants ‘’Rahma’’ pour les démunis

Ces derniers sont destinés aux démunis, aux sans-abris et autres personnes de passage, a souligné notre même interlocuteur qui a relevé les efforts déployés pour être au rendez-vous de solidarité envers un total de 27.000 environ de familles nécessiteuses. Il a, en outre, rappelé que les bénéficiaires de l’aide financière de l’Etat, estimée à 6.000 dinars chacune, destinée aux handicapés et orphelins, ont perçu cette contribution par le biais de leurs comptes postaux (CCP) sociaux, «avant le début du mois de ramadhan » alors que les familles à faibles revenus disposeront, dans les délais habituels, de leurs aides financières «spécial ramadan».Ces actions de bienfaisance, auxquelles contribuent des donateurs, des associations, le Croissant-rouge algérien (CRA) et les Scouts musulmans algériens (SMA), portent sur des aides au profit de familles nécessiteuses en leur offrant des repas chauds dans les restaurants et des visites aux malades chroniques (insuffisance rénale et cancéreux,...) dans des hôpitaux. Ainsi, l’association « Sanabil El Ihssane » du chef lieu de la commune d’Oran, en compagnie de l'association "El Izza Ouel Karama de la daïra de Bethioua ont lancés dès , le premier jour du ramadan, un point d’iftar au niveau du quartier populeux d'El Hamri, en face du stade Ahmed Zabana une moyenne de 100 repas chauds par jour, outre des repas distribués aux familles nécessiteuses à travers les cités et quartiers, a souligné la responsable de l’association, Mme Mellikeche Saliha. L’association « El Izza wel Karama » a ouvert un restaurant Rahma au grand boulevard Larbi Ben Mehidi du chef lieu de la daïra de Bethioua d'une capacité de 150 à 200 repas jour. Plusieurs associations caritatives préparent, en collaboration avec des établissements publics de santé de proximité à travers plusieurs communes, le lancement des opérations de circoncision collective des enfants issus de familles nécessiteuses à partir du 27e jour du ramadan. L’association «Rekiba Karima de Bir ElDjir a programmé, avec le concours des APC et des bienfaiteurs, la circoncision de 50 enfants et la distribution de 150 vêtements de l’Aïd El fitr.