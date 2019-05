ASSOCIATION SIRIUS : Lundi devrait être le 1er jour du Ramadhan

Le lundi 6 mai devrait être déclaré premier jour du mois sacré de Ramadhan en Algérie, selon un communiqué l'Association Sirius d'astronomie, rendu public ce jeudi. "Si une observation du Sud de l'Algérie est validée, ou si nous tenons compte de l'observation des pays voisins au Sud de l'Algérie, une pratique adoptée de nombreuses fois par le Comité des Croissants lunaires, le lundi 6 mai devrait être déclaré premier jour de Ramadhan", précise l'Association. Se basant sur des données astronomiques, qui déterminent le début du mois sacré, elle considère que, les pays arabes et asiatiques pour lesquels le 29 du mois de Chaabane est le samedi 4 mai, "n'auront pas d'autres choix que de compter le mois de Chaabane à 30 jours et par conséquent, de débuter le mois de Ramadhan, le lundi également". L'Association relève par ailleurs que les autres pays arabes pour lesquels le dimanche 5 mai coïncide avec le 29 de Chaabane (tel que l'Algérie), et pour lesquels l'observation à l'úil nu est de fait impossible, "l'expérience quasi unanime des années précédentes est que le croissant sera vu, ou qu'ils s'aligneront sur la position des pays arabes, du premier cas de figure, et devraient donc débuter le mois de jeune le lundi".