ASSOCIATION SIRIUS: Le premier jour du Ramadhan sera ce jeudi

L’Association Sirius d’Astronomie a annoncé par le biais d’un communiqué que le premier jour du mois sacré sera le jeudi 17 mai pour l’Algérie. Dans ce communiqué l’association Sirius informe que la nuit du 29 du mois de Chaabane ou “Nuit du Doute” étant pour l’Algérie le mardi 15 Mai 2018, il ne sera pas possible pour l’Algérie et le Monde Arabe de voir le croissant du mois de Ramadhan 1439 ce jour là. L’association explique que la conjonction lunaire c’est à dire l’instant ou la Lune sera la plus proche de la ligne Terre-Soleil, prévu le mardi 15 mai à 12h47 heure d’Algérie, et donc l’âge du croissant lors du coucher du Soleil le mardi soir ne sera pas suffisant pour qu’il soit visible. Toutefois l’association Sirius précise que seul le Comité des Croissants Lunaires du Ministère des Affaires Religieuses est habilité à émettre la fatwa sur la date effective du début du Ramadhan.