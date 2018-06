ASSOCIATION SALSABIL DE MOSTAGANEM : Un Ramadan riche en succès indéniables et des perspectives !

Bien avant cela, notons que, l’Association « Salsabil » a réussi la prouesse de fournir jusqu’à 530 repas dans une opération d’Iftar, aux démunis et passagers, au niveau du restaurant « Panorama » et ce, depuis le début du Ramadan. Puis, elle enchaina avec une opération de circoncision de 70 enfants issus de familles démunies. S’agissant de la magnifique soirée d’hier, les autorités locales et les élus ont pris part à l’évènement de distribution de trousseaux de l’Aïd El Fitr auquel ont assisté également des membres et amis de diverses formations et tendances de la société civile ; nombreux étaient présents, les citoyens qui ont répondu présent à l’invitation cordiale ouverte sur « Facebook ».D’entrée et comme prélude à l’évènement, les invités ont eu droit, pendant plus d’une heure à rire intelligemment provoqué, grâce à l’interprétation magistrale de l’homme de théâtre, M.Samir Bouanani, du TNA d’Oran. Celui-ci a fait vibrer, en « one man Show », le théâtre archicomble « Benabdelhalim », interprétant dans une parodie, un thème sociologique de la vie d’un couple : « Metzaouj Fi Otla ». Le rire était bien présent avec, en toile de fond, une réalité mise en valeur, sans tabous et donnant beaucoup à réfléchir. La suite est que « Salsabil » a rendu hommage, à titre posthume, à feu Laâradj Berriati qui fut un pilier du caritatif Mostaganemois pour avoir été aussi, des Scouts actifs des S.M.A, et notamment membre fondateur de l’Association Salsabil ainsi que Président du Croissant rouge Local. Un autre monstre et pivot de cette Association, en l’occurrence, Hadj Braham Benkritly, nous a chuchoté à l’oreille que :« l’ombre de feu Hadj Laâredj Berriati, plane toujours sur « Salsabil » et c’est une dette envers ce personnage que nous devons lui payer en lui rendant hommage ,à chaque grande occasion » .Dans le même registre, les hommages sont allés aussi à M.Hadj Bouziane Karakache, Enseignant-chercheur, élu de l’APC de Mostaganem, et membre de plusieurs organisations caritatives Mostaganémoises ; également à l’acteur interprète, M.Samir Bouanani qui a reçu le traditionnel « Burnous d’hommage » des mains de Hadj Djamal Bensabeur, metteur en scène de théâtre . Par ailleurs et avec la maitrise et la verve qu’on lui connait, lors de la clôture de la soirée, le Président de l’Association, M.Belatrèche Mohamed, a décliné le programme de Salsabil signalant que « Salsabil » s’engage d’ores et déjà à récolter des dons pour lever un fonds de financement pour l’achat de 200 moutons de sacrifice pour l’Aïd El Adha. Sitôt dit, sitôt fait, à même les planches du Théâtre, il a été récolté 40 dons représentants la valeur de 40 moutons sur les 160 prévus pour les familles nécessiteuses. Salsabil est, et reste la pyramide sociétale du caritatif Mostaganémois, mais également une adresse de référence, incontournable, de la Société civile .N’oublions pas aussi que des personnes charismatiques très discrètes et humbles à la fois, se cachent derrière les rideaux de la bienfaisance pour donner à Salsabil cette imposante stature des grandes Associations Nationales et bien plus. Ces hommes, bien connus, savent rester dans l’ombre et dans les coulisses tout en sachant qu’ils ont la gratitude ainsi que la reconnaissance d’une société en quête du meilleur.