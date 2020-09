ASSOCIATION ‘’NASS EL KHEÏR’’ DE SIDI BEL ABBES : Un élan de solidarité au profit des bébés démunis

La Fondation ‘’Nass El Kheir de la wilaya de Sidi Bel Abbès, agissant en collaboration avec des membres de l'organisation nationale pour la promotion de la société civile (ONPSC), a organisé une caravane de solidarité au profit des familles défavorisées et nécessiteuses des régions reculées de la wilaya de la Mékerra. Des aides humanitaires composées principalement de lait pour bébé du premier âge leur ont été distribuées dans les communes de Tefessour, Mérine, Mezaourou, Telagh, Ras El Ma, dans la partie Sud puis Tabia et Ben Badis, dans la partie nord-ouest. Ces louables actions de bienfaisance auraient créé une ambiance conviviale au sein des ménages des familles des bénéficiaires. " Ces beaux gestes de soutien et de solidarité se font à longueur d'année, diront des bénévoles , apparemment satisfaits, ils nous permettent d'aller à la rescousse des enfants des familles indigentes, afin de les soulager". "Nous avons agi en faveur de ceux qui se disent les plus affectés par les effets de la misère, ceux vivant dans le dénuement, renchérit S. Belghezli, commissaire de la Fondation, en rassurant que l'opération se poursuivrait à travers l'ensemble des villages et autres localités dont les bambins se trouvent dans le besoin , pour la distribution des 2880 boîtes de lait infantile". Le premier responsable de la fondation a tenu à remercier les contributeurs industriels dont Celia Algérie et ses bienfaiteurs pour les dons octroyés. Un grand remerciement à ces bénévoles qui ont toujours repondu affirmativement à nos appels pour se mettre à nos côtés ,en prenant part à ces opérations.