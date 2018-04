ASSOCIATION DES RETRAITES DE LA WILAYA DE MOSTAGANEM : L’heure du bilan a sonné !

Prévue depuis la fin du mois de mars, puis reportée au 7 avril 2018, c’est ce samedi passé que l’association des retraités de la wilaya, au niveau de son siège à l’intérieur du Jardin public « Emir Abdelkader qu’elle a tenue son assemblée générale pour présenter son bilan d’activités morales et financières 2017 ainsi que son programme prévisionnel pour 2018. Depuis le 31 mars 2016 date de sa création et de son agrément, en date du 05 septembre 2016 par les autorités de la wilaya, l’association des retraités de la wilaya de Mostaganem vient de réunir quelque 60 à 70 personnes. A cet effet, elle a décliné son ordre du jour devant ses membres qui concernait la présentation ainsi que l’approbation du bilan moral, bilan financier, les divers notamment son programme pour 2018, déjà entamé et ce, devant ses adhérents hommes et femmes, en retraite active ou passive qui ont pu venir. Sous la houlette de M.Hadj Menad Bendehiba, le Président de l’Association et M. Hadj H’mida Benzaza ont été présentés les activités qu’a eu l’association à inscrire à son actif et on peut citer la signature de conventions préférentielles avec pas moins de 11 spécialistes dans le domaine médical, allant du laboratoire au médecin par ailleurs. Notamment le bénéfice de disposer d’un médecin des services de la santé disponible chaque jeudi matin pour l’auscultation gratuite des membres de l’association. Sur un autre volet, l’association des retraités a organisé des voyages d’agrément et de loisir à l’intérieur du pays et même dernièrement en Tunisie. Comme l’association a rendu visite par deux fois déjà aux enfants cancéreux de Messerghine (Oran).En sa qualité de Trésorier de l’association des retraités de la wilaya de Mostaganem, M.Hadj Hmida Benzaza à son tour, à déclamé brièvement le maigre bilan financier qui avoisine les 90.000,00 Da, dûment visé par le Commissaire aux Comptes. Mettant à profit un intermède de quelques minutes, les membres du bureau de l’association ont décerné un diplôme d’hommage au premier magistrat de la ville, en l’occurrence M.Abdelkader Benkhodja, qui a bien voulu honorer de sa présence cette assemblée générale. L’assemblée Générale a approuvé, à l’unanimité, rapport de bilan moral et financier ainsi que le programme des activités pour l’année 2018 ; dans la lancée, a été aussi approuvé l’élargissement du bureau qui passe de 7 à 9 membres. A noter que dans la semaine de sa constitution et de son agrément, l’Association des retraités de la wilaya de Mostaganem a démarré avec 17 personnes à peine et, au jour d’aujourd’hui, elle compte 214 membres à qui vient de s’ajouter en ce jour une bonne dizaine de nouveaux inscrits. Avec très peu de moyens et un beau travail volontaire fait avec beaucoup d’engagement, parmi les quelque 3000 associations dit-on, que compte la wilaya de Mostaganem, l’association des retraités de la wilaya de Mostaganem émerge certainement avec quelques autres telle « Salsabil » et « El kheir Bila Houdoud » du lot pour s’imposer dans le paysage de la société civile, en témoignent leurs bilans conformes à la réglementation en vigueur et qui font le bonheur de beaucoup de bénéficiaires de leurs actions caritatives.