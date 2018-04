ASSOCIATION DES JOURNALISTES ET CORRESPONDANTS DE MOSTAGANEM : Préparation des festivités de la journée mondiale de la liberté d’expression

En perspective de la Journée Mondiale de la liberté de Presse prévue initialement pour le Jeudi 3 mai prochain, l’association des journalistes et correspondants de la wilaya de Mostaganem, a tenu ce samedi une réunion de travail au siège de l’Odej. Objectif principal : préparer ladite journée, et échanger les discussions sur des sujets professionnels. Il y a lieu de souligner que la majorité des journalistes et correspondants de la wilaya, représentant les différents médias ont pris part à cette rencontre. Il y a opportunité que quand la préparation rencontre un succès dit-on. A en croire, le président de l’association des journalistes et correspondants de la wilaya de Mostaganem, en l’occurrence M. Abdelkrim Benachour, le 3 mai 2018 devrait être une journée capitale de réflexion sur l’état des lieux de la liberté de la presse. Cette association s’est donné la tâche d’œuvrer en synergie sur les questions qui concernent la profession en vue d’améliorer et renforcer le travail de journaliste au niveau de la wilaya. Il était question aussi de faire un état des lieux sur la situation de quelques dossiers liés à la profession. Les hommes des médias se sont décidés, à l’unisson, d’accorder un éclat à cet évènement. C’est ainsi qu’une série d’activités sont prévues le 2 mai prochain au niveau de la bibliothèque centrale «DR. Moulay Belhamissi, et le grand public sera cordialement invité le 2 mai prochain à partir de 9h00.