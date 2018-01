ASSOCIATION DES JOURNALISTES ET CORRESPONDANTS DE MOSTAGANEM : Benachour Abdelkrim, nouveau président

La première association de journalistes et de correspondants de presse de la wilaya de Mostaganem -faut-il qualifier maintenant que les plumes en disposent de deux-, qu’avait lancé feu SAH (Sid Ahmed hajar) Allah yarmah en 2001, vient enfin de recevoir l’ok de l’administration à propos du renouvellement de son bureau. Bureau lequel est désormais présidé par notre aimable ami et collègue monsieur Benachour Abdelkrim journaliste d’El-Joumhouria depuis Mostaganem. Une succession qui vient à la suite de la présidence assurée par outre Sid Ahmed Hajar, celle de Arrouche Mansour, puis Belhamideche Belkacem, Abed Laid et Larbi Benzidane. Or, avant la nomination du nouveau président, il y a lieu de mentionner que les choses ont grincé lors de l’assemblée, à propos de l’orientation du directoire. Mais au lieu de faire preuve de persévérance professionnelle en attendant une solution salutaire, bien des membres de l’Association des journalistes et des correspondants de presse de Mostaganem ont simplement préféré se retirer pour aller fonder une nouvelle association. D’où la question qui s’impose d’elle-même du reste : A quoi bon de disposer de deux associations et disperser les rangs des hommes de la presse, lorsqu’avec même une seule et unique nous demeurions à bien des égards mal vus par l’administration pour la simple raison que nous nommions bien des fois un chat par son nom. Enfin, bref, chose est sure, le malheur de la corporation journalistique fait bien le bonheur de bien d’autres communautés et collectivités !