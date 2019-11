ASSOCIATION DES JOURNALISTES ET CORRESPONDANTS DE LA WILAYA : La presse sportive honorée à Mostaganem

Cet événement a été caractérisé par l’intervention des journalistes spécialisés dans le domaine sportif au niveau de la wilaya de Mostaganem, lesquels ont mis l'accent sur les conditions de travail et les difficultés rencontrées quotidiennement. Lors de son intervention à l’ouverture de cet événement, « M Benachour Abdelkrim », président de l’association, a indiqué que la presse sportive est confrontée au niveau local à des difficultés sur le terrain. Le même interlocuteur a ouvert le débat pour connaître la nature de ces problèmes, afin de trouver également des solutions. Pour leur part, les journalistes présents en l'occurrence « M. Iskander Sidi Mohamed » « président de l'association sportive », "Amara Abdelkader" et " Mansouri Nour El Yakin" ont salué vivement cette louable initiative. Ces derniers ont indiqué que les journalistes spécialisés dans le domaine sportif trouvent énormément de difficultés pour couvrir les évènements sportifs, notamment lors des matches , à l’exemple de l'accès aux stades ,suite à l'absence de badges qui oblige le journaliste à chaque fois de présenter des documents tel que l'ordre de mission. Notons qu’ il y'a aussi l'absence de salles pour les journalistes, ce qui pourrait leur faciliter les tâches ,y compris la rédaction , difficultés de prendre note et des enregistrements pour les journalistes de la radio en plus des difficultés pour rencontrer les présidents des clubs...etc) .De son côté, le directeur du journal Réflexion "M. Belhamideche Belkacem a suggéré, lors de son intervention, une solution pour résoudre ces problèmes, et que l'association doit organiser une réunion , tout en invitant les acteurs concernés "DJS, directeur de l'OPOW, représentant de la sûreté.. etc) pour l’établissement d’une feuille de route et tirer des recommandations, lesquelles contribueront à faciliter les tâches, pour que journalistes puissent exercer leur métier dans de meilleures conditions. Cet événement a été clôturé par une cérémonie de remise des cadeaux et attestations d’honneur aux journalistes spécialisés dans le domaine sportif, dans une ambiance de joie et de convivialité , ensuite, tous les journalistes se sont rendus au restaurant "El Djijli" situé à la Salamandre où un repas riche et varié leur a été servi dans une ambiance familiale.