ASSOCIATION DES HANDICAPES : Inauguration d’un restaurant à Hassi Mameche

Hier, mercredi 14 Novembre 2018, l’association des handicapés de Mostaganem a inauguré un restaurant pour les travailleurs de sa ferme qu’elle gère à Hassi Mameche. La cérémonie a vu la participation du président de l’association, M.Bezaouch Abdelkader et des autorités locales. Notons que cet établissement alimentaire à caractère alimentaire n’a pu voir le jour, que grâce aux multiples donateurs de l’association qui la soutiennent à répondre à ses multiples besoins en faveur de ses handicapés. Ce dernier est venu également soulager les travailleurs de la ferme où ils sont employés avec quelques handicapés, du déplacement qu’ils effectuaient pour les besoins du repas de midi. Notons à ce sujet que la ferme en question, a pu créer tant de postes de travail pour les handicapés et participe activement dans la production agricole par la culture du maraichage et l’élevage avicole.