ASSOCIATION DES AMIS DE LA NATURE ET DES OISEAUX DE MAZAGRAN : Exposition-vente d’oiseaux domestiques

C’est un second évènement promotionnel d’exposition-vente d’oiseaux domestiques de cages et volières, organisé ce Jeudi ,29 Août 2019 .Il est à sa 3éme journée, au niveau de la Maison de la Culture Ould Abderrahmane Kaki et il n’est pas passée inaperçu. Oiseleurs, certains oiseliers et fans d’oiseaux se sont rencontrés avec une notable présence de gens de toute catégorie sociale, amoureux de ces sympathiques volatiles de charme. L’évènement a été créé à l’initiative de l’« Association Djameit Assdikaa El Bey’a we Terbyett Toyour Ez‐ zina » (Créée en date du 22 février 2019) la jeune association a récidivé en prenant l’initiative de lancer cet évènement après le succès connu lors de la 1ère Edition régionale, du 14 Avril dernier. Pour ces journées du 29,30 et 31 Août 2019, le salon d’exposition - a regroupé Sept exposants venus principalement des wilayas du Centre, de l’Ouest, de l’Est et même du Sud algérien qui sont : Alger, Mostaganem, Oran, Relizane , Aïn Témouchent, Tlemcen, Tipaza, Batna, Béchar et Naâma . Le capital ornithologique composant cette exposition compte quelques 700 oiseaux représentants une diversité de 13 races y compris celle des pigeons, le tout d’une valeur estimée à 700 Millions de centimes. Parmi les participants, il en est plusieurs oiseliers qui ont le mérite d’avoir été médaillés avec des distinctions honorables qui leurs ont été décernées dans des compétitions nationale et internationale, pour la présentation du « meilleur oiseau ».A ce titre, on compte Neuf (9) médaillés dont quatre (4) médailles d’or et Cinq (5) en bronze. C’est dire que cette passion pour les oiseaux domestiques est en plein essor, en Algérie et Mostaganem, après Alger qui se trouve en bonne position. Selon le Président de cette Association se propose un travail de sensibilisation dans le domaine de l’écologie et de l’environnement, en mettant un accent particulier sur le développement et l’organisation du secteur de l’ornithologie. Il estime que, s’il y aurait une réelle implication en matière d’aide et d’assistance de la part des autorités locales, cet engouement chez les Mostaganémois, à l’instar des Algérois et Tlemcéniens, pourrait devenir un créneau socio-économique porteur d’emploi pour pas mal de gens intéressés par l’élevage et la commercialisation d’oiseaux dont les prix, varient de 2000,00 Da à 80.000,00 Da, selon sa catégorie. Ce salon a accueilli entre 250 à 300 visiteurs par jour, originaires de plusieurs wilayas. Par ailleurs, il aurait couté à l’Association 45 Millions de Cts, dans des conditions minimales qui sont loin de répondre aux exigences d’un tel événement .Selon les organisateurs, cela aurait nécessité, pas moins de 120 Millions de centimes pour des conditions optimales ayant un impact positif. L’ « Association Djameit Assdikaa El Bey’a we Terbyett Toyour Ez‐ zina » n’en démord pas de continuer à aller de l’avant dans l’ornithologie, elle considère que moyennant un soutien conséquent, Mostaganem pourrait s’imposer, dans un avenir prochain, en pôle d’excellence de l’ornithologie nationale. Pour se faire, encore faudrait-il que cette dynamique Association qui a fait ses preuves, soit assistée dan ce créneau valablement par les instances de l’Exécutif et les APC de la wilaya de Mostaganem.