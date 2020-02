ASSEMBLAGE AUTOMOBILE : Le nouveau cahier des charges prêt en avril

Le nouveau cahier des charges encadrant l’activité d’assemblage automobile sera promulgué à la mi-avril, a fait savoir le ministre de l’Industrie et des Mines, Ferhat Aït Ali Braham, qui s’exprimait en marge de la présentation du Plan d’action du gouvernement devant le Conseil de la nation. Pour rappel, M. Aït Ali avait annoncé, il y a quelques jours, la mise en place de ce nouveau texte juridique après avoir relevé que l’industrie automobile en Algérie n’avait d’industrie que l’appellation. Samedi, il est revenu à la charge pour qualifier les usines d’assemblage d’« escroquerie » et qu’il fallait mettre de l’ordre dans le secteur. « Cette escroquerie ne dépend pas du ministère de l’Industrie. Certes, officiellement l’activité est industrielle, mais si le dossier n’a aucune relation avec l’industrie sur le terrain et que c’est une escroquerie au nom de l’industrie, dans ce cas, les employés des usines de montage sont des victimes. Néanmoins, nous allons leur trouver une solution en les employant dans des usines plus sérieuses. », a affirmé le ministre, inscrivant son discours dans la même trajectoire que celui qu’il développait lorsqu’il s’exprimait en tant qu’expert critiquant sans cesse une stratégie automobile locale.