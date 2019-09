ASSASSINAT DES 2 FRERES A SKIKDA : Les deux présumés auteurs arrêtés

Deux personnes ont été arrêtées et sont actuellement auditionnées par les services en charge de l’enquête portant sur l’assassinat des deux frères Manaâ, Dia et Nedjm…Ainsi, 48h après la découverte macabre faite par les gendarmes de Skikda, le site ‘’El Bilad ‘’a indiqué dans son édition du mercredi 11 septembre, que deux jeunes ont été arrêtés et entendus dans le cadre de ce qui a tout l’air d’être un assassinat. Rappelons que dans la nuit de lundi et mardi, les cadavres des deux frères âgés de 17 et 21 ans, présentant des coups portés avec une arme blanche, ont été retrouvés au niveau de la cité ‘’1er novembre 1954’’ à Ezerama, une petite localité dépendant de la wilaya de Skikda.