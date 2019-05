ASSASSINAT DE MOHAMED BOUDIAF : Dépôt de plainte contre les généraux Toufik et Nezzar

Nacer Boudiaf, le fils du président assassiné le 29 juin 1992 Mohamed Boudiaf, a annoncé ce dimanche qu’il déposera en compagnie de ses frères, le 30 juin prochain, une plainte contre les généraux à la retraite Mohamed Mediène dit Toufik et Khaled Nezzar, qu’il accuse d’être les commanditaires du meurtre de son père. L’annonce a été faite par Nacer Boudiaf sur sa page Facebook, où il a indiqué qu’il rendra hommage à son défunt père le 29 juin prochain à Msila et le lendemain il se dirigera à la justice en compagnie de ses frères qu’il n’a pas vu depuis 20 ans pour déposer plainte contre les généraux Toufik et Nezzar dans le cadre de l’affaire de l’assassinat de son père. Nacer Boudiaf a demandé au chef de l’Armée le Général-major Ahmed Gaïd Salah pour rouvrir le dossier de son père afin de dévoiler la vérité sur son lâche assassinat.