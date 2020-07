ASSASSINAT DE L’AVOCATE TERRAFI YASMINE : Trois suspects placés sous mandat de dépôt

Trois individus suspectés d’implication dans le meurtre de la jeune avocate, Terrafi Yasmine à Ain Bessam (Ouest de Bouira), ont été placés en détention provisoire en attendant l’achèvement de l’enquête, a fait savoir le procureur de la République près le tribunal de Ain Bessam, Abdellah Ghoumari, cité par l’agence officielle. Les trois suspects, âgés de 23, 29 et 32 ans, ont été présentés hier après-midi devant le juge d’instruction près le tribunal de Ain Bessam qui a ordonné leur placement en détention provisoire. Ils sont accusés de « constitution d’un groupe de malfaiteurs pour commettre un crime », d' »homicide volontaire avec préméditation », et « tentative d’attentat à la pudeur avec violence. » Le procureur de la République près le tribunal de Ain Bessam a indiqué que l’enquête se poursuit toujours pour élucider les circonstances exactes du crime. Pour rappel, Terrafi Yasmine, âgée de 28 ans et avocate stagiaire à la Cour de Bouira, a été retrouvée lundi dernier morte à l’intérieur du véhicule qui la transportait vers Ain Bessam. Le conducteur du véhicule, agressé, a été transféré à l’hôpital de Ain Bessam.