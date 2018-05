ASSASSINAT DE 3 MEMBRES D’UNE MEME FAMILLE A GUELMA : Un policier incriminé condamné à la perpétuité

Un policier âgé de 49 ans, auteur d’un meurtre prémédité de trois membres d’une même famille a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, hier après-midi, par le tribunal criminel de Guelma, a-t-on appris de sources concordantes. Cette affaire remonte à la nuit du 7 avril 2016. Après avoir volé une voiture de marque Renault Symbol d’un père de famille qui travaillait en tant qu’inspecteur dans l’éducation. Le coupable a mis fin aux jours de ce dernier en le poignardant. L’accusé s’est ensuite dirigé vers la demeure de la famille de la victime où il a tué son épouse et son petit enfant âgé de 5 ans, ont détaillé les mêmes sources. Au cours de la période d’investigation qui a duré plus de 2 ans, 2900 personnes ont été entendues et 2075 empreintes ont été prélevées. Il s’est avéré à la fin que le coupable était un policier, qui travaillait au sein de la sûreté de Daira d’Ain Makhlouf à Guelma. L’empreinte de celui-ci a été trouvée sur la porte avant du côté droit de la voiture de la victime, a-t-on révélé Observalgérie. Lors de sa comparution en justice, l’accusé a nié en bloc les accusations dont il faisait l’objet. Justifiant la détection de son empreinte sur le véhicule de la victime, par le fait que ce dernier soit son voisin, disant qu’il l’a rencontré pour la dernière fois 15 jours avant sa mort et qu’il a eu à ouvrir la porte de la voiture de la victime pour le saluer.