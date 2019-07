ASSASSINAT D’UNE VEUVE DE 89 ANS A TLEMCEN : 20 ans de réclusion pour deux frères tueurs

C’est deux adolescents (deux frères), âgés de 17 ans ont été jugés par le tribunal criminel des mineurs de Tlemcen pour l'assassinat d'une ex- employée de l'administration des domaines publics, une moudjahida et veuve de moudjahid, âgée de 89 ans. Elle a été tuée dans son lit à Boudghene, non loin de la grande mosquée de ce grand quartier populaire situé sur les hauteurs de la ville de Tlemcen. Les faits de ce crime remontent au mois d’octobre de l’année 2018 où les deux mis en cause étaient âgés à peine de 16 ans. Pour rappel, ce sont des voisins qui avaient alerté les services de sécurité. Le médecin légiste avait relevé des traces de coups au visage, au ventre et aux bras. Les enquêteurs avaient immédiatement arrêté deux individus en possession de deux smartphones tout neufs et des comprimés psychotropes. Au nouveau centre urbain de Boujlida, un troisième suspect, âgé de 17 ans, a été appréhendé. Les mis en cause ont fini par reconnaître être les auteurs de ces violences mortelles commises sur la victime ainsi que du vol d'une quantité de bijoux et d'une importante somme d'argent. Les agents de la police judiciaire chargée de l'enquête ont par ailleurs réussi à récupérer 120 millions de centimes. Au terme d'une journée de procès devant le tribunal pour mineurs de Tlemcen statuant exceptionnellement en formation criminelle, le délibéré est tombé mardi vers les coups de 17 heures. Le tribunal a suivi le réquisitoire du procureur qui a requis la peine maximale contre ces deux mineurs pour leur crime «abominable» qui avait endeuillé toute la population de Boudghene.