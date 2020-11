ASSAINISSEMENT DU FONCIER AGRICOLE A MOSTAGANEM : 155 bénéficiaires évincés pour non-respect du cahier de charges

Le wali de la wilaya de Mostaganem, M. Aïssa Boulahya, a présidé une réunion au siège de son cabinet, hier dimanche 08 novembre 2020, à laquelle ont participé : le secrétaire général de la wilaya accompagné de plusieurs administrateurs, tels que le directeur de wilaya du Bureau national des terres agricoles, le directeur des services agricoles, le directeur des Domaines de la wilaya, le directeur du Cadastre, le directeur de la Conservation foncière et le Conservateur des forêts. La réunion a concerné la situation des dossiers en suspens à propos de la conversion du droit d'usufruit en droit de concession pour les terres agricoles de la wilaya, et cela dans le cadre de l'assainissement et de l'activation de la propriété agricole. Les travaux de la réunion de la commission de wilaya compétente en la matière ont abouti à la suppression du droit à l'usufruit pour les 155 bénéficiaires de terres et d'investissements agricoles qui ne les ont pas exploitées dans 20 Communes, tandis que 05 dossiers ont été transférés à la justice après que leur statut de terres agricoles a été violé en ayant servi d’assiettes à des constructions, au mépris des lois en vigueur. Par ailleurs, 33 dossiers en suspens ont été réglés par confirmation de droit de concession après constat de leur utilisation optimale en tant que terres agricoles contribuant au développement de la production agricole. Rappelons que le dossier relatif à l’assainissement du fonciers agricole a trainé ses casseroles depuis pas mal d’années jusqu’à devenir presque un sujet « tabou » .A noter que c’est à l’occasion de la journée mondiale de l’alimentation et la Nutrition, organisée par la direction des services agricoles en collaboration avec la Chambre agricole en date du 22 Octobre 2020,que cette problématique a été posée au wali M. Aïssa Boulahya, visitant alors les stands de l’exposition agricole ayant eu lieu au niveau de la maison de la culture « Abderrahmane Ould Kaki ».