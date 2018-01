ASSAINISSEMENT DU FONCIER : 25 000 hectares de terres agricoles restitués

En inspectant la laiterie El Hodna, et en réponse à une préoccupation d’un agriculteur, le ministre a souligné que la préservation du foncier agricole était "la mission de tous, les services et les chambres de l’agriculture notamment". Il a dans ce contexte appelé à redynamiser les commissions de Dairas chargées de préserver le foncier et de régulariser les exploitations agricoles. Le ministre a fixé le mois de mars prochain "comme date butoir" pour l’organisation des diverses filières agricoles mettant en exergue l’impact de cette organisation sur la production. Il a instruit à l’effet de "mieux valoriser la filière avicole" insistant à dire que cette filière était "prometteuse et génératrice de richesse". M. Bouazghi a cité dans ce contexte la wilaya de Batna comme ‘‘modèle national à suivre dans l’organisation et la production avicole’’. Le ministre de l’Agriculture, du développement rural et de la pêche a également affirmé "qu’il n’y a pas eu de recul dans l’activité agricole à l’échelle nationale" et que "l’Algérie n’était pas loin pour assurer sa sécurité alimentaire", appelant a conjuguer les efforts de tous les intervenants pour concrétiser les objectifs tracés. Le ministre a soutenu que la création d’une instance pour le suivi de l’évolution de la production agricole, son évaluation et l’établissement des perspectives du secteur est en mesure de "donner plus de visibilité" à chaque filière. "La valeur de la production agricole nationale est actuellement de l’ordre de 3 000 milliards de DA et peut atteindre jusqu’à 7 000 milliards de dinars à moyen terme avec le suivi et la coopération entre les services et les chambres de l’agriculture", a considéré le ministre. Il a ajouté que l’Etat continuera d’assurer le suivi et le soutien de toutes les initiatives versant dans la mise en valeur des terres agricoles et l’augmentation de la production.