ASPHYXIES AU MONOXYDE DE CARBONE : 59 morts et 168 blessés en 2018

Un total de 59 personnes ont perdu la vie et 168 autres ont été blessées dans 79 accidents d'inhalation de monoxyde de carbone survenus en 2018, a indiqué mardi la Société Algérienne de Distribution de l’Electricité et du Gaz (SDC) dans un communiqué. Ces inhalations au monoxyde de carbone sont dues essentiellement au manque d’aération, à la mauvaise étanchéité de l’installation intérieure et à la non conformité des appareils de chauffage, explique la même source. Face aux risques liés à la mauvaise utilisation du gaz, la SDC, à travers ses Directions de distribution présentes dans toutes les wilayas du pays, mène depuis novembre 2018 une campagne de sensibilisation qui durera jusqu’à mars 2019, fait-elle savoir.