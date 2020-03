ASPHYXIE AU MONOXYDE DE CARBONE : Décès de 6 personnes d'une même famille à Mila

La Direction de la protection civile de Mila a déploré, ce jeudi, le décès de six (6) personnes, asphyxiées au monoxyde de carbone. Les unités secondaires de la protection civile de Teleghma ont été sollicitées jeudi matin pour porter secours à sept (7) membres d'une même famille victime d'une intoxication au gaz de monoxyde de carbone provenant du chauffage de leur habitation située dans la mechta de Smara, a indiqué la même source. Une fois sur place, les éléments de la Protection civile ont constaté le décès de six personnes, âgées entre 6 et 60 ans, et ont sauvé in extremis un garçon de 16 ans, retrouvé inconscient et dans un état critique, les victimes ont été transférées à la polyclinique de Teleghma. Les services de sécurité territorialement compétents ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de ce drame.