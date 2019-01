ASPHYXIE AU MONOXYDE DE CARBONE : 46 morts depuis le début du mois de janvier

Chaque année, la Sonelgaz, la protection civile et bien d’autres institutions intensifient leurs campagnes de sensibilisation aux risques d'émanations de monoxyde de carbone (CO), particulièrement dans cette période de grand froid. Mais, visiblement et au regard des lourds bilans des victimes, ces campagnes n’ont pas eu l’effet escompté. La Chaine 3 de la radio nationale a consacré un reportage à ce sujet. La plupart des personnes interrogées avouent qu’elles ne contrôlent pas les installations de gaz dans leurs domiciles. Pourtant on ne cesse de le répéter. Nul n’est à l’abri. Chacun dans son foyer doit s’impliquer pour prévenir d’éventuels drames. La vérification des installations et des appareils à gaz doit se faire quotidiennement. Les consommateurs doivent également veiller à l’achat d’appareils homologués et à équiper leur domicile de détecteur de monoxyde de carbone. Ce sont ces petits gestes qui peuvent sauver des vies.