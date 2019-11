ASPHYXIE AU MONOXYDE DE CARBONE : 13 personnes sauvées en 24 heures à Constantine

Trois(3) personnes d’une même famille résidant à l’unité de voisinage (UV) 2 de circonscription administrative Ali Mendjeli, âgées entre 2 et 36 ans ont été sauvées in extremis dans la nuit de vendredi à samedi après l’émanation de gaz brulés d’un chauffage, a précisé la cellule de l’information et de la communication de la DPC. Cinq (5) autres personnes âgées entre 8 et 39 ans, résidant à l’unité de voisinage (UV) n 9 à Ali-Mendjeli ont été également sauvées, durant la même période, après avoir inhalé du monoxyde de carbone provenant d’un chauffage, a ajouté la même source, soulignant que l’ensemble de ces personnes souffrant de difficultés respiratoires et de vomissements ont été évacuées vers l’hôpital, Abdelkader Bencherif de la même ville. Un troisième accident similaire a failli coûter la vie durant la même période à cinq (5) autres personnes habitant au quartier Rabah Benmounah dans la commune de Hamma Bouziane, ont encore affirmé les responsables de ce corps constitué. Ces personnes âgées entre 7 et 47 ans ont été aussi intoxiquées par le monoxyde de carbone dégagé par un chauffage et ont été évacuées par les éléments de la protection civile de la localité de Didouche Mourad vers le service des urgences de l’établissement public de santé de proximité (EPSP) de Hamma Bouziane, a-t-on fait savoir.